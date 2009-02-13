Рівненський губернатор просить Ляпіну не боятися його приходу до ВР

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК заявляє, що ніколи не був членом партії «Єдиний Центр», а є членом “Народного Союзу Наша Україна” і входить до політради цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві губернатора, розповсюдженій його прес-службою.

В.МАТЧУК спростував нещодавню заяву народного депутата Ксенії ЛЯПІНОЇ (член “Нашої України”) у деяких ЗМІ про те, що парламентська фракція “Наша Україна - Народна самооборона” боїться приходу до Верховної Ради члена партії «Єдиний Центр», голови Рівненської ОДА В.Матчука у зв’язку з тим, що інший член цієї фракції Роман ЗВАРИЧ може обійняти посаду міністра юстиції.

За словами В.МАТЧУКА, він давно є однопартійцем К.ЛЯПІНОЇ і членом політради “Народного Союзу Наша Україна”. На подібні “ляпи” рівненський губернатор загалом не зважає, але зауважує: “Просто дивно, що К.ЛЯПІНА допустила таку помилку, добре знаючи, що я не тільки є членом політради НСНУ”.

Він додав, що з повагою ставиться до «Єдиного Центру», але як голова обласної держадміністрації добре усвідомлює, що насправді робиться в економіці, тому періодично дозволяє собі «озвучувати власні думки та критикувати певні процеси», але завжди робить це «з позиції практика, господарника і, безперечно, члена саме партії “Народний Союз Наша Україна”.

Як відомо, коментуючи ЗМІ ситуацію про можливе призначення Р.ЗВАРИЧА на посаду міністра юстиції, К.ЛЯПІНА заявила: “Наша славна фракція (йдеться про НУ-НС) страшно боїться приходу наступного за списком депутата – голови Рівненської облдержадміністрації В.МАТЧУКА, який є членом «Єдиного Центру”.