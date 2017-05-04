Геращенко: РФ шукає будь-який привід для дискредитації мінського процесу

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко уточнила позицію щодо діяльності "нормандської четвірки" в намаганні урегулювати ситуацію на окупованому Росією Донбасі, заявивши, що президент РФ Володимир Путін хоче призупинити її роботу в період виборчих кампаній у Франції та Німеччині.

Про це вона написала у соціальній мережі Facebook, уточнивши своє сьогоднішнє повідомлення, у якому стверджувалося, що вибори у Франції та Німеччині призупинили роботу "нормандської четвірки".

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"Очевидно, що виборча кампанія і зануреність у внутрішні проблеми є зараз важливими і ключовими для наших європейських партнерів по "нормандському формату". Очевидно, що Путін і РФ хоче цим скористатися і поставити нормандський і похідний від нього мінський процес на паузу. І робить все, аби відтягти виконання Мінських угод. І це впливає на вирішення тих питань, що ми обговорюємо в Мінську, і які залишаються заблокованими. Натомість, варто подякувати нашим європейським партнерам, що попри все тема Донбасу залишається важливою. І під час останньої зустрічі Меркель з Путіним пані канцлер неоднозначно дала зрозуміти російському лідеру, що санкції залишаться до повного виконання Мінська, і останні заяви лідера президентської кампанії Макрона про необхідність виконання Мінських угод свідчать про послідовну політику Франції", - заявила Геращенко.

Водночас, вона заявила, що інше питання полягає у тому, що "РФ шукає будь-який привід для дискредитації і нівеляції як "нормандського формату", так і мінського процесу".

Геращенко пояснила, що Путін хотів би поставити "нормандський формат" на паузу. "Але і ми, і наші партнери проти цього", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила позицію Німеччини в питанні зняття санкцій з Російської Федерації на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним 2 травня.

"Я хотіла б, аби ми домоглися того, щоб ми змогли зняти санкції за умови виконання Мінських домовленостей", - сказала Меркель. Вона наголосила, що ці питання пов'язані.