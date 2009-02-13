Луценко хоче збільшити внутрішні війська
18:07, 13 лютого 2009Політика
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«Вони не зростаються з місцевістю»
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне збільшити кількість військовослужбовців внутрішніх військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.
«Хотілось би запропонувати збільшити внутрішні війська», - сказав міністр, пояснивши, що це необхідно зробити для забезпечення охорони правопорядку.
«Крім того, вони не зростаються з місцевістю, не лізуть в ларькине зрота до бабусь… Ми (Україна – УНІАН) не настільки багаті, щоб відмовлятися від такого мобільного, ефективного спецпідрозділу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
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