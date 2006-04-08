Відбудеться IV з’їзд мусульман України, який проходить за ініціативою Духовного управління мусульман України. На з’їзді будуть присутні делегати від усіх регіонів України, представники держави, дипломатичного корпусу багатьох країн ісламського світу та Європи. У рамках з’їзду також відбудеться виставка: “Ісламська культура” (Президент-готель “Київський”, вул. Госпітальна, 12, конгрес-хол). Телефони: 465-18-78, 465-18-77.