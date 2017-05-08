Порошенко: "фітіль війни" і "кнопка миру" на Донбасі знаходяться в Москві

Президент України Петро Порошенко заявив, що «фітіль війни» і «кнопка миру» на Донбасі знаходяться в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Дякуючи мужності українських воїнів, зусиллям нашої дипломатії вдалося зупинити активні військові дії. Але ж, що фітіль війни, що кнопка миру, - знаходяться в Москві. Вони – в руках людини, одержимої імперськими амбіціями, полоненої допотопними уявленнями про геополітику, просякнутої глибокою зневагою до міжнародного права», - заявив він.

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Порошенко зазначив, що Росія продовжує окупацію та повзучу анексію українського Донбасу.

«Ми, створивши одну з найбільш потужних і ефективних армій в Європі та вправно обороняючись, тим не менш залишаємося послідовними прихильниками мирного врегулювання з Росією», - заявив він.

«Однак добра воля Києва постійно наштовхується на відсутність будь-яких кроків назустріч з боку російського агресора, який продовжує окупацію та повзучу анексію українського Донбасу», - додав президент.