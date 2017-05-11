Сьогодні Конституційна комісія обговорить зміни до Основного закону щодо Криму – Чубаров

В Адміністрації президента сьогодні, 11 травня, відбудеться засідання Конституційної комісії, на якому планується обговорити зміни та доповнення до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

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«У порядку денному обговорення питання порядку опрацювання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим», - написав він.

«Гадаю, завершиться створенням робочої групи, яка розроблятиме не лише зміни та доповнення до розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим», але й візьметеся за правове розв’язання низки інших питань, що з цього витікатимуть. Сподіваюсь, кворум буде", - додав Чубаров.

Засідання розпочнеться об 11.30.