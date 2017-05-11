Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС щодо безвізу (відео)

Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для громадян України, заявивши, що Україна пориває з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стає частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Про це йдеться у зверненні президента України, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, після набуття рішенням чинності зникнуть черги в посольства та візові центри. «Залишиться в минулому виснажлива тяганина із збору паперів. Люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників», - додав президент.

«Безвіз» – це набагато більше, ніж спрощений спосіб виїзду за кордон. Це – гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору», - заявив він.

«Безвіз» – це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, безповоротності курсу на інтеграцію до Європи. Це – і визнання позитивних зрушень на шляху реформ: план візової лібералізації містив майже півтораста пунктів, які забезпечили реальні зміни в багатьох сферах життя», - зауважив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні у Брюсселі без обговорення в рамках засідання непрофільної Ради ЄС - з питань сільського господарства та рибальства. Як відомо, коли проти рішення не виступає жодна держава-член ЄС, для пришвидшення процедури воно може бути винесено для схвалення на непрофільну Раду ЄС.