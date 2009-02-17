У Тимошенко визнали, що фінплану Нафтогазу досі немає

На завтрашньому засіданні Кабінету Міністрів не планується розгляд питання про фінансовий план НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомив міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН.

«Сьогодні ще не підготовлено документи, фінплан ще не готовий до затвердження», - зазначив міністр.

Нагадаємо, що у рішенні скандального РНБО від 10 лютого є така вимога до Кабінету міністрів: до 15 лютого затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому забезпечити баланс його фінансових потоків. На це прем`єр-міністр Юлія Тимошенко відповіла, що і без рішень СНБО чудово знає свої функції, і найближчими тижнями забезпечить затвердження бездефіцитного фінплану Нафтогаза.