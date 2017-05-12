Єлісєєв зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини

Віце-глава Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв провів консультації з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч із зовнішньополітичним радником канцлера Федеративної республіки Німеччина Крістофом Хойзгеном. Про це посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив у Twitter. Читайте такожСША можуть долучитися до переговорів щодо України - Клімкін (відео) "Віце-глава Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв провів консультації з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Крістофом Хойзгеном", - повідомив Мельник. Інших подробиць він не повідомив.

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