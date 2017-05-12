Єлісєєв зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини

02:45, 12 травня 2017
Політика
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Віце-глава Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв провів консультації з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН.

Єлісєєв провів зустріч із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини / фото УНІАН

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч із зовнішньополітичним радником канцлера Федеративної республіки Німеччина Крістофом Хойзгеном.

Про це посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив у Twitter.

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"Віце-глава Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв провів консультації з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Крістофом Хойзгеном", - повідомив Мельник.

Інших подробиць він не повідомив.

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Теги: #Єлісєєв#Віносини України і Німеччини