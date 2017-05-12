Порошенко про безвіз: Україна остаточно оформила своє розлучення з Росією

10:28, 12 травня 2017
Політика
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Сьогодні Україна вертається додому, зазначив президент.

Президент прокоментував надання безвізу Україні / president.gov.ua

Україна остаточно оформила своє розлучення з Росією, отримавши безвізовий режим з Європейським Союзом. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1», повідомили у прес-службі глави держави.

«Сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією. Саме так, по-філософськи, ми маємо це сприймати. Це вихід із більше ніж 300-річної історії, яка почалася з Переяславської ради, і сьогодні Україна вертається додому», - сказав він.

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За словами Порошенка, Україна виборола чотири свободи: рух товарів, капіталів, послуг та людей. «Ми маємо повернути українцям свою історію. Саме тому так важливо сьогоднішнє рішення, яке прийняв Європейський Союз, і завершений довгий процес. Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, йдеться про повернення України до історичного місця в складі європейських країн», - наголосив глава держави.

Крім того, за його словами, надання безвізового режиму ЄС важливе для політики деокупації Криму та Донбасу, оскільки створює додаткову мотивацію повернутись для жителів окупованих українських територій.

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Теги: #безвіз для України#Порошенко про безвіз