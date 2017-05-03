Мартиненко назвав "смішним і неадекватним" намір САП оскаржити його запобіжний захід

Колишній народний депутат Микола Мартиненко називає «смішним і неадекватним» намір Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржити його запобіжний захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мартиненко заявив журналістам.

Крім того, він стверджує, що виконує всі зобов’язання, покладені на нього Солом’янським районним судом Києва, зокрема, і заборону залишати межі Києва.

«Це не те, що недоцільно (апеляційна скарга САП - УНІАН) це - смішно і неадекватно. Я виконую обмеження, які на мене накладені рішенням Солом’янського суду, хоч я з ним і не згоден в багатьох моментах, зокрема, щодо заборони мені залишати Київ. Окрім того, в судовому рішенні містяться назви якихось фірм, з якими мені заборонено спілкуватися, але я не знаю, хто це такі», - сказав Мартиненко.

Окрім того, екс-народний депутат прокоментував заяву прокурора САП Романа Симківа щодо процесуальних порушень під час обрання йому запобіжного заходу Солом’янським райсудом Києва.

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«Роману Симківу може невідомо, що я знаю всіх, хто за мене поручився, і всіх поважаю, і не вважаю це якимось порушенням, яке дає підставу для апеляційної скарги. Тобто, це вже називається - немає що шукати, висмоктують з пальця», - зауважив Мартиненко.

Він зазначив, що здав паспорт для виїзду за кордон Державній міграційній службі на виконання ухвали суду першої інстанції, а щодо внутрішнього паспорта громадянина України, то в міграційній його відмовились приймати, і зараз внутрішній паспорт Мартиненко має при собі.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокурор САП Роман Симків заявив, що рішення Солом'янського райсуду щодо звільнення Мартиненка на поруки винесено з явними процесуальними порушеннями, тому прокуратура наполягатиме на його перегляді.

При цьому Симків наголосив, що у справі Мартиненка є 5 підозрюваних, яким оголошено підозру, а Мартиненку серед них відводиться роль організатора, “тобто людини, яка створила та керувала діями інших осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення”.

*** 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.