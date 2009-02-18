Литвин: парламент оновиться на 80 відсотків

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН категорично проти внесення змін до Конституції України «під політичний момент та певний політичний розклад».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН заявив, відповідаючи на запитання після свого виступу у вівторок перед членами впливового Датського товариства зовнішньої політики, Датсько-українського товариства, представниками наукових та урядових кіл на тему: «Сучасні світові виклики - відповідь України».

«Конституція має відповідати тим завданням, які стоять перед суспільством, а також традиціям, запитам народу, і враховувати кращий європейський досвід», - наголосив він.

Окрім цього, зауважив Голова Верховної Ради України, «Основний Закон у нас далеко не завжди виконується, нам ще потрібно прищепити культуру його виконання, і цю культуру повинні демонструвати всі гілки влади». «Ключовою вимогою в умовах кризи має бути суворе дотримання Конституції», - сказав він.

В.ЛИТВИН заявив, що він не є прихильником перетворення України на парламентську республіку, «по-перше, з огляду на проблеми і завдання, які нам потрібно розв`язувати, а по-друге, з огляду на те, що існуюча виборча система не відбиває у повній мірі настрої людей». Він пояснив, що вибори депутатів за закритими партійними списками призводять до відповідальності депутата перед лідером партії, а не перед виборцями. «Якщо ми і надалі зберігатимемо таку виборчу систему і водночас перейдемо до парламентської моделі державного устрою, то приречемо країну на почергову передачу від однієї олігархічної групи іншій», - наголосив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що внесення змін і уточнень до Конституції можливе, але не зараз, оскільки «ми можемо погіршити наш Основний Закон».

«Переконаний, що нам не вдасться перейти до мажоритарної системи, але принаймні необхідно запровадити вибори за відкритими партійними списками. За такого підходу парламент зазнає оновлення на вісімдесят відсотків. Це буде великим досягненням. Якщо ж збережеться стара виборча система, то будемо відповідальні за консервацію конфліктності в Україні», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 17-18 лютого перебуває у Королівстві Данія з офіційним візитом.