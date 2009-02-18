Комуністи принесли до Ради валізу для Ющенка

23 лютого біля Секретаріату Президента відбудеться акція “Ющенко-валіза-Америка”, організована Комуністичною партією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

За його словами, ця акція 10 лютого стартувала в Одесі. Є.ЦАРЬКОВ повідомив, що того дня зранку на площі біля обласної держадміністрації «здійснив посадку літак з червоними зірками на борту». Він зазначив, що цей літак був призначений для Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його дружини. За словами депутата, учасники акції збирали кошти на квиток Президентові для виїзду в Америку.

«Ми купили йому квиток з відкритою датою» і звернулися до Президента США з проханням «працевлаштувати ставленика БУША», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.

Він зазначив, що 23 лютого біля Секретаріату Президента відбудеться така ж акція. За словами депутата, учасники акції передадуть у Секретаріат документи «по народному імпічменту» Президента.

Є.ЦАРЬКОВ повідомив, що також вони планують вручити В.ЮЩЕНКУ орден «За здачу національних інтересів України румунам».

Після виступу Є.ЦАРЬКОВ виставив на трибуну чемодан, де було написано «Ющенко – чемодан – Америка». Він зауважив, що комуністи готові подарувати В.ЮЩЕНКУ валізу, щоб він міг зібрати свої речі.

Під час виступу та після нього ряд народних депутатів із фракції НУ-НС намагалися перешкодити діям Є.ЦАРЬКОВУ, але народні депутати із фракції КПУ протистояли цьому. Між депутатами відбулася невеличка штовханина. В ложі, де розміщуються помічники народних депутатів, розміщені лозунги: «Ющенко – чемодан – Америка».

Крім того, із цієї ложі молоді люди кидали в сесійну залу листівки.