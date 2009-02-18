Єхануров розказав про суперечку з Тимошенко

Нинішній еліті скоро доведеться відповідати перед народом за стан безпеки держави.

Таку думку висловив в ефірі “5-го каналу” міністр оборони, екс-прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Наголошуючи на незадовільному стані матеріально-фінансового забезпечення Збройних сил України в умовах політичної та економічної кризи, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив: “Ми – молода держава. У нас поки що немає еліти, яка здатна взагалі зрозуміти інтереси держави.

Міністр зауважив, що “суспільство просто хворе, і люди, які сьогодні наділені повноваженнями, просто не дають собі звіту, що доведеться відповідати перед народом за стан безпеки у державі”.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що Збройні сили і Міністерство оборони поки що забезпечують належний рівень безпеки, але констатував, що рівень живучості військових не є необмеженим. Зокрема, завершуються терміни використання зброї та озброєння, вони потребують ремонту, модернізації чи заміни.

Говорячи про позицію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у питанні перегляду оборонного бюджету, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що глава уряду йому відповіла: “Необхідно нагодувати народ”.

У зв’язку з цим він розкритикував пріоритети Ю.ТИМОШЕНКО щодо безпекових та соціально-економічних питань розвитку держави, зокрема, з огляду на їхню невідповідність вимогам функціонування ринкової економіки. “Ми продовжуємо годувати народ. Нібито годували у ринковій економіці. Не знаю, яка у нас зараз економіка: ринкова чи яка вона буде...”, - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив сподівання, що за результатами першого кварталу оборонний бюджет буде переглянутий. “Таким чином ми зможемо відійти від бюджету розпаду”, - констатував міністр і додав, що такий рівень бюджетного фінансування на сучасному етапі є лише у Молдові і Люксембургу.

“Всі інші країни підвищили рівень фінансування своїх збройних сил”, - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на потреби армії державним бюджетом на 2009 рік передбачено лише 0,85% ВВП при необхідних 2%.

За даними Ю.ЄХАНУРОВА, відповідно до затвердженого Верховною Радою державного бюджету на 2009 рік, на потреби Збройних Сил України заплановано виділити фінансування у розмірі 7,4 млрд. грн. за загальним фондом і 4,2 млрд. грн. – за спеціальним.