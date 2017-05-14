США не йтимуть на компроміс з РФ щодо України - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що Сполучені Штати Америки не збираються йти на компроміс з Російською Федерацією стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам на Софійській площі в Києві, де проходить святкування Дня Європи в Україні.

"Я думаю, що ми отримали абсолютно чіткі сигнали стосовно того, наскільки Сполучені Штати чітко підтримують територіальну цілісність, незалежність, безпеку України, і що вони не збираються ні в який спосіб ставити на рівень компромісу саме ситуацію з Україною у своєму діалозі з Російською Федерацією", - сказала Климпуш-Цинцадзе, коментуючи зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом.

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При цьому, на її думку, зустріч глави українського зовнішньополітичного відомства з президентом США в один день, коли з лідером Сполучених Штатів зустрівся глава МЗС Росії Сергій Лавров, "дає відповідь нашим недоброзичливцям стосовно того, де, яке місце, яку роль відіграє Україна в міжнародних відносинах сьогодні".

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Пенсом. За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.

Також 10 травня в США з візитом прибув міністр закордонних справ РФ Лавров. У Держдепартаменті за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим заявили, що санкції проти Росії залишаються чинними.

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Своєю чергою, у заяві Білого дому за підсумками зустрічі президента Трампа з Лавровим йшлося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.