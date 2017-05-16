Турчинов закликав провайдерів починати блокувати російські соцмережі, не чекаючи листів від СБУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав провайдерів не чекати листа від Служби безпеки України та починати блокувати соціальні мережі «ВКонтакте», «Однокласники», ресурси Yandex та Mail.ru. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам в Києві.

«Поки СБУ готує інформаційний лист, який, я сподіваюсь, вже завтра отримають українські провайдери, я звертаюсь до українських провайдерів не чекати інформаційного листа від СБУ, а з натхненням починати виконувати рішення РНБО, і вже сьогодні починати блокувати російський контент», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». У списку санаційному списку юридичних осіб - ряд компаній, сайтів і соціальних мереж.