Значна частина провайдерів має технічну можливість блокувати заборонені російські сайти – СБУ

У Службі безпеки України заявили, що значна частина інтернет-провайдерів має технічну можливість блокувати російські веб-ресурси, проти яких запроваджено санкції.

Про це йдеться у заяві СБУ щодо використання російськими спецслужбами окремих інтернет-ресурсів у спеціальних інформаційних операціях.

«Російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних інформаційних операціях інтернет-ресурси «ВКонтакте», «Однокласники», «Mail.ru» та ін. Служба безпеки України постійно фіксує активне поширення через такі ресурси антиукраїнських закликів до радикальних протестних акцій з використанням зброї», - заявили в СБУ.

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При цьому, наголосили у відомстві, керівництво інтернет-ресурсів, що потрапило до санкційного списку, жодного разу не відреагувало на численні звернення СБУ.

Відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони СБУ разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування відповідних Інтернет-ресурсів.

«Значна частина інтернет-провайдерів вже має технічну можливість блокувати ці інтернет-ресурси», - йдеться у заяві.

СБУ звертає увагу суб’єктів господарчої діяльності на безумовне виконання указу президента України Петра Порошенка, яким введено в дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії.