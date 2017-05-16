В Інтернет-асоціації пояснили, скільки часу й грошей потрібно для повного блокування російських сайтів

Для повного блокування російських сайтів буде потрібно близько двох років і 1 млрд дол. Про це заявив голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко, передає 112 Україна.

"Якщо ми говоримо про поточний указ президента, його треба виконувати, коли він набуде чинності. Якщо ми говоримо про подальші дії, то треба рік-два і більше й десь у межах держави 1 млрд дол", - заявив Федієнко.

За словами Федієнка, заблокувати сайти можливо.

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"Швидше за все, ми будемо блокувати не сайти, а всю автономну систему, на якій розташовані ці сайти та інші платформи, не перераховані в санкціях. Користувач у кінцевому результаті буде позбавлений не тільки доступу до таких мереж, як ВКонтакте, а й до інших платформ, які перебували в цій системі", - пояснив Федієнко.

Однак, за словами голови правління інтернет-асоціації, блокування можна буде обійти.

"Так, це можливо, й це вже доведено часом, що той самий "Китайський золотий щит" - це не проблема зараз", - заявив Федієнко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам послуг надання доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.