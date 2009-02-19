Юридична фірма «Грищенко та партнери» та Адвокатська фірма "АКТІО" дадуть оцінки ініціативам Черновецького

26 лютого о 15.30 в УНІАН (Хрещатик,4) відбудеться прес-конференція на тему «Правові оцінки тарифних і податкових ініціатив Київського міського голови Леоніда Михайловича Черновецького». У прес-конференції візьмуть участь директор юридичної і патентної фірми «Грищенко та партнери» Дмитро Іванович Грищенко та партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО». На конференції також буде презентовано перший (тридцять п’ятий) випуск відновленого інформаційно-аналітичного продукту «УНІАН-Право».