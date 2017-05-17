Рада сьогодні розгляне низку міжнародних угод та питання захисту прав дитини

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання ратифікації низки міжнародних угод та захисту прав дитини. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, планується розглянути угоду між урядами України та Хорватії щодо економічного співробітництва.

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Серед питань, які стосуються захисту прав дитини, - забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляв УНІАН, вчора ВР достроково припинила депутатські повноваження Артеменка та заборонила "георгіївську" стрічку в Україні.