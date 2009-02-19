Верховна Рада відкрила слідство щодо справ Черновецького

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувал 383 народних депутати з 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Головою комісії обрано члена фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Кирила КУЛИКОВА, заступником – члена фракції КПУ Миколу КРАВЧЕНКА. До складу комісії увійшло по три депутати від БЮТ та Партії регіонів, один – від Блоку Литвина, один – від НУ-НС.

Комісія працюватиме три місяці.