Єхануров замінить військові навчання на уроки англійської

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ поінформував колег з НАТО, що у 2009 році Міноборони України вимушене суттєво обмежити проведення військових навчань через критичне бюджетне недофінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив у своєму виступі на засіданні комісії Україна-НАТО, яке проходить сьогодні у Кракові (Польща).

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що діяльність Міністерства оборони України у 2009 році буде визначатися рівнем ресурсного забезпечення, яке обумовить суттєве скорочення проведення таких властивих для Збройних Сил заходів як військові навчання, польоти авіації тощо.

Проте, як підкреслив міністр оборони, основні зусилля будуть зосереджені на запобіганні розвитку у ЗСУ деструктивних процесів, підтриманні технічної готовності озброєння і військової техніки з урахуванням їхньої здатності до відновлення боєздатності після подолання кризових явищ в економіці, а також на безумовному виконанні завдань з охорони повітряного простору України і найважливіших об’єктів її інфраструктури.

«Вимушене обмеження в організації польової підготовки буде використовуватися для підвищення загального теоретичного рівня військовослужбовців, підвищення ними рівня володіння іноземними мовами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також констатував, що ідея прискореної професіоналізації ЗСУ до кінця 2010 року, як свого часу планувало Міністерство оборони України, виявилася надто амбітною.