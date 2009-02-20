Генсек НАТО: ми пробуємо стимулювати українську владу...

Міністри оборони країн-членів НАТО закликали Україну, незважаючи на економічну кризу, забезпечити фінансування військових реформ, які мають наблизити країну до інтеграції з Альянсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР у п’ятницю в Кракові.

«Міністри закликали Україну докладати необхідних зусиль, у тому числі, за рахунок відповідного ресурсного забезпечення, хоч би це було складно, оскільки неефективна і неадекватна підтримка оборонного сектору в перспективі обійдеться набагато дорожче», - сказав Я.СХЕФФЕР після засідання Україна-НАТО, що пройшло в рамках неформального саміту міністрів оборони країн НАТО.

Він сказав, що міністри, які сьогодні обговорювали реалізацію реформ в Україні в рамках спільної комісії, «з розумінням» поставились до ситуації, в якій опинилась країна через світову економічну кризу.

Я.СХЕФФЕР додав, що НАТО на засіданні продовжила обговорення першого річного плану реформ для України, який, за його словами, поки що не готовий.

«Ми пробуємо стимулювати українську владу продовжити його підготовку», - сказав генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Я.СХЕФФЕР на дводенному неформальному саміті НАТО, який розпочався 19 лютого у Кракові, в чергове підтвердив готовність Альянсу допомагати Україні впроваджувати реформи необхідні для інтеграції з блоком.

Як повідомляв УНІАН, на потреби армії державним бюджетом на 2009 рік передбачено тільки 0,85% ВВП при необхідних 2%.

За даними міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА, відповідно до затвердженого Верховною Радою державного бюджету на 2009 рік, на потреби Збройних Сил України заплановано виділити фінансування в розмірі 7,4 млрд. грн. по загальному фонду і 4,2 млрд. грн. – по спеціальному.

В ефірі “5-го каналу” Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що нинішній еліті скоро доведеться відповідати перед народом за стан безпеки держави.