Посол ЄС заявив про необхідність розробки стратегії протидії фейковим новинам та інтернет-ботам

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив про необхідність розробити державні стратегії щодо протидії фейковим новинам та атакам інтернет-ботів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

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«Важливо, що одна із сесій цієї конференції («Розбудова громадянської довіри через відкритість та залученість» - УНІАН ) присвячена тим викликам, які існують щодо фейкових новин і атак інтернет-ботів», - зазначив він.

«Безумовно, необхідно, щоб держави розробляли стратегії, які допоможуть пом’якшити вплив політичного хакінгу та таких технологій», - додав Мінгареллі.