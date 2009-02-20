Польща радить Україні реалістично планувати інтеграцію з НАТО

Україна при підготовці першого національного річного плану, який є інструментом інтеграції країни з Північноатлантичним альянсом, повинна реалістично оцінювати свої можливості реформування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ на прес-конференції у Кракові.

Він відзначив, що світова економічна криза надзвичайно сильно й негативно вплинула на стан економіки в Україні й, відповідно, на можливості реалізації раніше запланованих реформ.

«Я сам говорив своєму колезі Юрію ЄХАНУРОВУ під час зустрічі, що цілі, які поставлять собі українці, повинні бути реалістичними», - сказав Б.КЛІХ і додав, що це дасть змогу в майбутньому уникнути невиконня взятих на себе зобов’язань.

Міністр сказав, що в ході засідання комісії Україна-НАТО сторони головну увагу приділити підготовці річного плану реформ, які держава має втілити у життя.

Він підкреслив необхідність оцінити фінансові можливості країни, яка дуже потерпає від економічної кризи.

«Справа не в тому, аби будувати міражі, а застосовувати інструменти, які будуть корисними для наближення України та Грузії до НАТО», - сказав глава оборонного відомства Польщі.

«Можу сказати, що за такі слова реалістичного підходу ЄХАНУРОВ мені подякував», - додав Б.КЛІХ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР після засідання комісії Україна-НАТО заявив про необхідність фінансування реформ в армії для наближення інтеграції країни з Альянсом, незважаючи на кризу.

За його словами, на думку міністрів оборони країн-членів альянсу, невідповідне фінансування реформ може в перспективі Україні обійтись дорожче.

Я.СХЕФФЕР також запевнив про готовність НАТО надалі допомагати Україні реформувати свою армію, згідно стандартів блоку, до якого прагне вступити країна.

Довідка УНІАН. Україна разом з Грузією отримала запевнення, що вступлять в НАТО на саміті організації в квітні минулого року, а в грудні міністри країн-членів альянсу вирішили, що українці з грузинами інтегруватимуться в організацію через реалізацію національних річних програм реформ.

В 2009 році до НАТО, яке нині об’єднує 26 країн, приєднаються Албанія та Хорватія.

Серед претендентів на вступ, крім України та Грузії, також Македонія, Кіпр, Чорногорія, Боснія та Герцеговина.

НАТО з моменту створення в 1949 році для противаги можливій мілітарній загрозі зі сторони Радянського союзу розширювався 7 разів, в тому числі двічі після розпаду СРСР.

Першими серед колишніх радянських держав-сателітів до НАТО вступили Польща, Чехія та Угорщина в 1999 році.

В 2004 до НАТО вступили ще Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина, Болгарія та Румунія.