Журі присяжних встановило, що Браун "навмисне вбив" Ірину.

Чоловікові, якого підозрюють у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької у США, загрожує смертна кара.

Як пише NBC News, 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому висунуто обвинувачення у федеральному суді Північної Кароліни у смертельному нападі з ножем на українку. Брауну також висунуто обвинувачення "у застосуванні насильства щодо залізничного перевізника і системи громадського транспорту, що призвело до смерті".

"Велике журі присяжних встановило, що Браун "навмисне вбив" Ірину Заруцьку під час нападу на поїзд транспортної системи округу Шарлотт 22 серпня. Це звинувачення дає право на засудження його до смертної кари", - пише NBC News.

Відео дня

Лорен О. Ньютон, адвокат, який представляє сім'ю жертви, заявила в четвер, що вони "задоволені обвинувальним висновком і розраховують на якнайшвидше правосуддя для Ірини".

Убивство Ірини Заруцької - що відомо

Ірина переїхала до США з України, рятуючись від війни. Вона жила з партнером, відвідувала курси англійської та підробляла в будинку для літніх людей і піцерії.

"Ірина приїхала сюди в пошуках спокою і безпеки, а натомість у неї вкрали життя в найжахливіший спосіб", - раніше заявила її сім'я.

Згідно з відеозаписом із камер, Заруцька сіла в поїзд о 21:46 на вільне місце перед Брауном. У позові йдеться, що Браун витягнув із кишені ніж і тричі вдарив жінку ззаду. Після цього Браун зник.

Українка померла на місці події. Поруч із її тілом поліція виявила складаний ніж і червону сорочку, просочену кров'ю.

Брауна заарештували на платформі станції, де стався напад. У вересні йому було пред'явлено обвинувачення за федеральним обвинуваченням у скоєнні діяння, що спричинило смерть пасажира в системі громадського транспорту. Місцева поліція висунула йому обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

При цьому кримінальна історія Брауна налічує понад десять років і включає в себе тяжкий злочин зі зломом і пограбування із застосуванням небезпечної зброї. Згідно з судовими протоколами, він відсидів п'ять років у в'язниці за звинуваченням у пограбуванні.

Її смерть викликала значний резонанс у США. Так, генеральний прокурор Пем Бонді заявила у своїй заяві, що смерть Заруцької стала "прямим результатом провальної політики пом'якшення злочинності, яка ставить злочинців вище за невинних".

3 жовтня губернатор Північної Кароліни Джош Штейн оголосив про своє рішення підписати закон Ірини, який наказує судовим органам приділяти особливу увагу особам, які можуть становити ризик насильства, перш ніж визначати розмір їхньої застави.

Вас також можуть зацікавити новини: