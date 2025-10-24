За словами метеорологів, зазвичай такі шторми швидко проходять, але цього разу ситуація інша. Населення попереджають, що швидкість вітру може сягати навіть 130 км/год.

У Німеччині вирує шторм "Йошуа", дерева вириває з коренем, море затопило парковку, на узбережжі Північного моря сьогодні очікують ураганні пориви вітру.

Як пише Tagesschau, потужний циклон "Йошуа" накрив північну частину Німеччини. У ніч проти п’ятниці зафіксовано перші підтоплення, метеорологи попереджають про ураганні пориви вітру швидкістю до 120 км/год і можливі штормові приливи.

За даними Німецької метеослужби (DWD), центр циклону зараз знаходиться над Північним морем біля узбережжя Німеччини й практично не рухається. "Зазвичай такі шторми швидко проходять, але цього разу ситуація інша", — зазначила синоптикиня Юлія Шмідт у коментарі NDR Niedersachsen. До вечора діятиме офіційне штормове попередження для Північного узбережжя, а також островів Східної та Північної Фрісландії.

Ще напередодні населення попереджали, що шторм "Йошуа" пошириться далі на північ Німеччини. Жителів Шлезвіг-Гольштейну, Гамбурга та Мекленбурга-Передньої Померанії закликали бути готовими до сильних штормових поривів, зокрема в деяких районах швидкість вітру може сягати навіть 130 км/год.

У публікації йдеться, що у районі Аммерланд на трасу A28 біля міста Бад Цвішенан упало дерево, через що рух було повністю перекрито. Людей закликають не виходити на вулицю під час дії штормового попередження. У Вільгельмсгафені через підняті хвилі затопило частину набережної та парковку.

"У районі Клоппенбург (Нижня Саксонія) ще в четвер сильний вітер вирвав з корінням дерево, яке впало на дах житлового будинку в місті Ленінген. Представник пожежної служби повідомив, що рятувальники вирішили поки не прибирати дерево, аби воно не змістилося та не спричинило більших пошкоджень. Згодом його приберуть за допомогою крана", - повідомляють німецькі ЗМІ.

"Метеобомба" у Європі - що відомо

Нагадаємо, синоптики попереджали, що країни Західної Європи опиняться в зоні низького тиску. Йшлося про ризик формування так званого "бомбового циклону" або "метеобомби". За даними метеорологів, потужний шторм, який, імовірно, пройде над Атлантикою і в районі між Біскайською затокою, Ла-Маншем та Північним морем, потім рушить углиб континенту. Прогнозуються шквальні пориви вітру та зливи. Потужний шторм вже обрушився на атлантичне узбережжя Франції, ймовірно він торкнеться Іспанії, де в Біскайській затоці швидкість вітру досягатиме 130 км/год.

Зазначається, що близько опівдня у четвер "метеобомба" продовжить рух у бік Північного моря. Сильні штормові вітри очікуються між Гентом та Амстердамом. На заході та південному заході Німеччини, зокрема у Шварцвальді, пориви вітру сягатимуть 120 км/год.

