Ющенко повернув до парламенту закон про Фонд держмайна
... не відповідає Конституції
Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Фонд державного майна України» (№ 934–VI).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
На думку В.ЮЩЕНКА, ухвалений закон не відповідає Конституції. Крім того, у ньому не враховані пропозиції, висловлені главою держави до попередньої редакції закону.
Президент у зауваженнях до закону вже наголошував, що статус Фонду державного майна має визначатись з огляду на його місце як державного органу зі спеціальним статусом в системі окремо визначених Конституцією України державних органів.
Крім того, на думку В.ЮЩЕНКА, згідно з прийнятим законом визначено завдання фонду, які не передбачені спеціальним Законом України «Про управління об`єктами державної власності». Зокрема, це реалізація державної політики щодо управління об`єктами державної власності, використання та відчуження державного майна, управління корпоративними правами тощо. “Це створює колізію норм зазначених законів, може спричинити неузгодженості, протиріччя при їх застосуванні”, - вважає глава держави.
Президент також вважає, що положення щодо звільнення з посади голови Фонду держмайна не відповідають Конституції України. “Що ж до призначення на посади та звільнення з посад першого заступника, заступників голови фонду, то, виходячи з існуючої практики призначення заступників керівників інших державних органів, доцільно запровадити порядок, за яким призначення на зазначені посади та звільнення з цих посад здійснюється головою Фонду державного майна України”, - вважає В.ЮЩЕНКО.
Крім того, наголошує глава держави, відповідно до закону, ФДМУ у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, в тому числі про зняття об`єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення в разі виявлення порушень норм законодавства України. “Йдеться про дії, що безпосередньо стосуються питань права власності, яке відповідно до Конституції України набувається в порядку, визначеному законом. Для уникнення зловживань у цій сфері порядок прийняття в таких випадках Фондом державного майна України рішень про зупинення (припинення) приватизації державного майна, наслідки таких рішень мають визначатися законом”, - пояснив В.ЮЩЕНКО.
У зв`язку з викладеним глава держави запропонував переглянути з урахуванням наведених вище зауважень і пропозицій Закон України «Про Фонд державного майна України».
Пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.
Як повідомляв УНІАН, ВР 4 лютого ухвалила Закон “Про Фонд державного майна України”, врахувавши пропозиції Президента до закону.