Ющенко повернув до парламенту закон про Фонд держмайна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Фонд державного майна України» (№ 934–VI).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На думку В.ЮЩЕНКА, ухвалений закон не відповідає Конституції. Крім того, у ньому не враховані пропозиції, висловлені главою держави до попередньої редакції закону.

Президент у зауваженнях до закону вже наголошував, що статус Фонду державного майна має визначатись з огляду на його місце як державного органу зі спеціальним статусом в системі окремо визначених Конституцією України державних органів.

Крім того, на думку В.ЮЩЕНКА, згідно з прийнятим законом визначено завдання фонду, які не передбачені спеціальним Законом України «Про управління об`єктами державної власності». Зокрема, це реалізація державної політики щодо управління об`єктами державної власності, використання та відчуження державного майна, управління корпоративними правами тощо. “Це створює колізію норм зазначених законів, може спричинити неузгодженості, протиріччя при їх застосуванні”, - вважає глава держави.

Президент також вважає, що положення щодо звільнення з посади голови Фонду держмайна не відповідають Конституції України. “Що ж до призначення на посади та звільнення з посад першого заступника, заступників голови фонду, то, виходячи з існуючої практики призначення заступників керівників інших державних органів, доцільно запровадити порядок, за яким призначення на зазначені посади та звільнення з цих посад здійснюється головою Фонду державного майна України”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

Крім того, наголошує глава держави, відповідно до закону, ФДМУ у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, в тому числі про зняття об`єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення в разі виявлення порушень норм законодавства України. “Йдеться про дії, що безпосередньо стосуються питань права власності, яке відповідно до Конституції України набувається в порядку, визначеному законом. Для уникнення зловживань у цій сфері порядок прийняття в таких випадках Фондом державного майна України рішень про зупинення (припинення) приватизації державного майна, наслідки таких рішень мають визначатися законом”, - пояснив В.ЮЩЕНКО.

У зв`язку з викладеним глава держави запропонував переглянути з урахуванням наведених вище зауважень і пропозицій Закон України «Про Фонд державного майна України».

Пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, ВР 4 лютого ухвалила Закон “Про Фонд державного майна України”, врахувавши пропозиції Президента до закону.