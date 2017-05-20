У Житомирі відкрили центр розвитку місцевого самоврядування в рамках проекту "U-LEAD з Європою"

У Житомирі сьогодні, 20 травня, відкрили центр розвитку місцевого самоврядування у рамках проекту «U-LEAD з Європою».

Як передає кореспондент УНІАН, житомирський центр розвитку місцевого самоврядування, який розташувався за адресою вулиця Михайлівська 8/1, став 11-м регіональним центром, відкритим цьогоріч в Україні.

«Житомирський регіон є одним з лідерів зі створення об’єднаних територіальних громад. На сьогодні в Житомирській області функціонує 32 ОТГ, що охоплюють 35 % від території області», – повідомив на урочистостях директор житомирського центру розвитку місцевого самоврядування Василь Невмержицький.

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Учасники заходу також обговорили тему «Реформа місцевого самоврядування у Житомирській області: досягнення та виклики».

Як зауважив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Житомирщина є лідером за кількістю опорних шкіл, створених в об`єднаних громадах.

За його словами, процеси децентралізації в регіоні йдуть за планом, очікується, що вже до кінця цього року 88% території Житомирщини буде охоплено об’єднаними територіальними громадами.

«Наразі ми переконливо йдемо до того, щоб досягти цього результату. Якщо говорити про співпрацю з громадами та Офісом реформ, то я вважаю, що така співпраця є, і ми намагаємося один одного чути”, - наголосив голова облдержадміністрації.

Офіс реформ він назвав ”гарним помічником у втіленні реформи децентралізації”.

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Гундич також повідомив, що надходження до бюджетів територіальних громад Житомирщини продовжують зростати.

Голова ОДА зауважив, що в області особливо активно підтримують ті ухвалені українським парламентом законопроекти, які дозволяють об`єднуватися громадам з різних районів.

”Дуже важливо і добре, що прийняли, нарешті, закон, який дозволяє громадам з різних районів об’єднуватися та дооб’єднуватися до вже новоствореної громади”, - сказав Гундич.

«Але маємо не тільки створювати, а й зробити все для того, аби керівники громад вміли правильно та ефективно управляли громадами. Саме тому покладаю дуже велику надію на співпрацю із Офісом реформ та бажаю вдалого старту працівникам.», – додав він.

В урочистостях також взяв участь віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, голова групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер, керівник програм співробітництва Представництва Євросоюзу в Україні Беренд де Гроот, керівники програми U-LEAD з Європою Бастіан Файгель та Камеран Худур, а також керівники територіальних громад області.

Довідка УНІАН. Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС) – недержавна неприбуткова організація, створена з метою сприяння зміцненню спроможності органів влади та місцевого самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Програма «U-LEAD з Європою» – наймасштабніший проект у рамках децентралізації в країні. Восени 2016 року програма стартувала. Запрацював Центральний офіс реформ і почато розбудову регіональної мережі. На сьогодні відкрито 10 регіональних центрів, до кінця червня планується відкрити усі 23 офіси. Програму U-LEAD з Європою із загальним обсягом фінансування у 97 млн євро розраховано на чотири роки. Її основні напрямки – зміцнення кадрового потенціалу місцевого самоврядування та системна підтримка Центрів надання адміністративних послуг.