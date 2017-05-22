Правозахисники проситимуть ЄС посилити санкції проти Росії за переслідування громадян в Криму

Українські правозахисники ініціюють підготовку звернення до країн Європейського Союзу посилити санкції проти Росії за переслідування за надуманими звинуваченнями громадян на території окупованого Криму.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ сторіччя" Михайло Гончар.

"Ми готуємо наше звернення, щоб Євросоюз посилив режим санкцій проти Росії за репресії проти громадян України, затриманими в Криму... Ми вимагатимемо від наших європейських колег санкцій за переслідування наших громадян, а таких налічується вже близько 40 осіб. Думаю, до нашої ініціативи приєднаються інші правозахисники, а також органи державної влади", - сказав експерт.

Він наголосив, що так звані "справи політичних бранців Кремля" мають бути в епіцентрі уваги.

Цю ініціативу підтримала керівник кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Це питання актуальне ще й тому, що в червні добігають кінця попередні санкції, і буде вирішуватися питання їх продовження. Тому таке звернення буде на часі", - сказала вона.

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Скрипник закликала водночас керівництво держави бути більше наполегливим на європейській арені в питанні захисту наших громадян від російського незаконного переслідування.

За її словами, зараз правозахисниками відстежується хід так званих справ "українських диверсантів", затриманих в Криму. При цьому вона зазначила, що із 9 фігурантів справжній адвокат є лише у Євгена Панова, а всі решта забезпечені призначеними захисниками, які виконують лише формальну роль і реально не здійснюють захист своїх клієнтів.

Зокрема, Скрипник звернула увагу на справу колишнього українського військового моряка Олексія Стогнія, якого окупаційна влада також звинувачує у підготовці диверсій. Правозахисник розповіла, що нещодавно стали відомі нові подробиці, які кардинально відрізняються від раніше озвучених ФСБ Росії.

Зокрема, за інформацією дружини Стогнія Оксани, її чоловік був затриманий не в Севастополі, вдень 14 листопада 2016 року, а в ніч з 14 на 15 листопада російськими прикордонниками і ФСБ на пункті пропуску "Каланчак", коли він прямував до Києва на день народження доньки. Такі "неточності", як зазначила Скрипник є черговими доказами фабрикації звинувачень.

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У продовження теми політичних переслідувань українців в Криму російський адвокат громадянина України Панова Ольга Динзе під час скайп-включення повідомила, що днями їй стало відомо про відмову слідчого комітету Росії порушувати кримінальну справу за фактом застосування тортур до Панова.

За словами адвоката, слідчі не те, що не взяли до уваги шрами та опіки, які залишилися на тілі Панова після знущань над ним з боку правоохоронців, вони навіть жодного разу не зустрілися і не поспілкувалися з ним.

Динзе наголосила, що оскаржуватиме цю постанову, хоча особливої надії на позитивне вирішення питання у неї немає.

Як повідомляв УНІАН, посольство США закликало окупантів припинити репресії проти кримських татар в Криму.