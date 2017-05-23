Україна ініціює формування у складі ТКГ підгрупи з питань кордону

Посол, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик наголошує, що у складі ТКГ необхідно створити робочу підгрупу з питань кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу на тему: «Порівняльний міжнародний досвід мирних процесів та факторів, які сприяють ефективному врегулюванню та розвитку примирення серед цивільного населення».

"На сьогодні є чотири робочі групи. На моє переконання, на жаль, свого часу не була створена ще одна робоча група, а саме - робоча група по кордону", - сказав Моцик.

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За його словами, представники України активно ініціюють формування такої підгрупи.

"Якщо подивитися Мінські домовленості, то там повна неясна картина, що буде з нашим кордоном. І тому, звичайно, що така робоча група має бути створена", - наголосив Моцик.

Він вважає, що робоча група з питань кордону повинна займатися як політичними, так і безпековими питаннями.

"Ми так проговорили попередньо, що доцільно почати, мабуть, розмову разом двома групами - групою з політичних питань і групою з безпекових питань... що цю роботу важливо проводити", - додав Моцик.

За його словами, така група має бути створена, адже "без вирішення питання кордону жодної мови вести про якесь регулювання або проведення виборів, звичайно, ми не можемо".