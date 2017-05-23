Представники України у ТКГ відзначили затягування і блокування Росією мінського процесу

Представники української сторони у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відзначають затягування і блокування Росією мінського процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час круглого столу на тему порівняльного міжнародного досвіду мирних процесів та факторів, які сприяють ефективному врегулюванню та розвитку примирення серед цивільного населення.

Так, посол України, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олександр Моцик зауважив, що мінський процес просувається складно.

"Складно з однієї причини, - нинішня російська влада не хоче бачити Україну незалежною, демократичною державою. Скоріше, хоче бачити територію повністю контрольованою Росією і використовувати, звичайно, цю територію у своїх геополітичних цілях", - сказав він.

Саме тому, додав Моцик, "ми маємо окупацію Криму, ми маємо окупацію Донбасу і ми маємо продовження цієї гібридної війни".

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"Звичайно, нинішня російська влада, Путін будуть продовжувати свою лінію. Важко сказати, що ситуація зміниться завтра чи післязавтра", - вважає учасник групи.

На думку Моцика, складність у просуванні мінського процесу полягає у "небажанні Росії такого врегулювання, яке привело б до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України на всій своїй території".

Своєю чергою, представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук також зазначив, що "протягом останніх трьох-чотирьох раундів (переговорів - УНІАН) дуже чітко проявилася позиція Росії по затягуванню і блокуванню всього процесу (я беру свою безпекову групу)".

"Дуже добре видно, що пауза, яка є такою непростою для Путіна, зі Сполученими Штатами, заповнюється повним блокуванням, практично, переговорного процесу по безпековій групі", - сказав Марчук.