Ющенко змінює формат спілкування з українцями

Сьогодні планується відкриття офіційного Інтернет-представництва Президента України Віктора ЮЩЕНКА у соціальній мережі Twitter.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, головна мета цього кроку - забезпечити комунікацію глави держави з громадськістю за допомогою зручних сучасних соціальних форм спілкування.

І.ВАННИКОВА пообіцяла, що це не останні зміни у спілкуванні Президента із суспільством.