Ющенко змінює формат спілкування з українцями

12:56, 24 лютого 2009
Політика
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Сьогодні Президент вийде в Twitter

Сьогодні планується відкриття офіційного Інтернет-представництва Президента України Віктора ЮЩЕНКА у соціальній мережі Twitter.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, головна мета цього кроку - забезпечити комунікацію глави держави з громадськістю за допомогою зручних сучасних соціальних форм спілкування.

І.ВАННИКОВА пообіцяла, що це не останні зміни у спілкуванні Президента із суспільством.

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