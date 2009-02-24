Ющенко змінює формат спілкування з українцями
12:56, 24 лютого 2009Політика
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Сьогодні Президент вийде в Twitter
Сьогодні планується відкриття офіційного Інтернет-представництва Президента України Віктора ЮЩЕНКА у соціальній мережі Twitter.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, головна мета цього кроку - забезпечити комунікацію глави держави з громадськістю за допомогою зручних сучасних соціальних форм спілкування.
І.ВАННИКОВА пообіцяла, що це не останні зміни у спілкуванні Президента із суспільством.
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