Неприпустимо, коли міністр у робочий час приходить в суд і бере на поруки підозрюваних - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає неприпустимим, коли міністр у робочий час приходить в суд і бере на поруки підозрюваних. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».

Говорячи про розслідування справ, у яких фігурують державні підприємства, Ситник зазначив, що "по деяким із цих проваджень діючі міністри приходять в суд і беруть на поруки підозрюваних".

"Я вважаю це взагалі недопустимим, коли діючий міністр у робочий час приходить в суд і починає брати на поруки підозрюваних", - сказав очільник Бюро.

Він зауважив, що звертався до колег із Національного агентства із запобігання корупції, аби вони "дали оцінку наявності конфлікту інтересів в таких діях".

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат" затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.

12 травня Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід, обраний для Мартиненка Солом'янським районним судом столиці у вигляді взяття на поруки.