Шкіряк заперечує взаємозв'язок між звітом Луценка і масовим затриманням екс-податківців

Спецоперація із затримання податківців часів Януковича не пов’язана зі звітом Генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді.

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Ця спецоперація здійснювалась протягом не одного місяця і якихось співпадінь я б не став тут шукати – якби звіт Генпрокурора був перенесений, все одно ця спецоперація би відбулась у визначений час, оскільки таке рішення приймали безпосередньо керівники, безпосередньо прокурори, бо там були ризики, що ті чи інші фігуранти могли покинути країну", – заявив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 нинішні та колишні керівники податкової служби. За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби тощо.

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Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків». Внаслідок такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).