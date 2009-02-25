П’ять фракцій готові скликати сесію Київради вже завтра. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Київрада не може зволікати з ухваленням бюджету. Інфляція стрімко зростає, а міське господарство такими ж темпами руйнується. На сьогодні Київ лишається чи єдиним містом в Україні, що вже два місяці живе без бюджету. Другий місяць не виплачуються муніципальні надбавки медикам і освітянам. Не виконується більшість соціальних програм. І в цій критичній ситуації мер втік у відпустку, перестрахувавшись лікарняним, а секретар Київради скасував заплановану бюджетну сесію», - зазначив Дмитро Андрієвський.

«Впевнений, що депутати фракцій Блоку Кличка, БЮТ, Блоку Литвина, Блоку Катеринчука та Партії регіонів готові взяти на себе відповідальність і провести сесію Київради 26 лютого, як це було заплановано раніше. Столиця не може більше очікувати милості від Черновецького у вигляді бюджету Києва на 2009 рік. Ми готові запропонувати справді соціальний бюджет, здатний захистити киян в умовах кризи», - зауважив політик.