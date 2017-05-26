Що писала світова преса про Україну: реалізація реформ, "напад на свободу слова" та заяви Порошенка (інфографіка)

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Найактивніше коментували ситуацію навколо конфлікту на сході України та підтримку Угоди про Асоціацію у Верхній палаті нідерландського парламенту.

Як ідеться у дайджесті аналітиків CoreStone, топ-темою тижня стали заяви Порошенка, Меркель, Макрона та Зеегофера стосовно необхідності дотримання Мінських угод та продовження перемовин у Мінському форматі для встановлення миру на Донбасі.

Huffington Post у своїй статті висловила критичні зауваження на адресу українського президента, який прийняв рішення розширити економічні санкції проти РФ, зокрема, заборонивши доступ до деяких російських інтернет-порталів на території України. На думку видання, "такий крок зводить нанівець усі здобутки постмайданної України та є утиском свободи слова та преси".

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Автор статті аналітичного центру Atlantic Council Іван Міклош позитивно оцінив дії українського уряду під керівництвом В.Гройсмана у реалізації реформ. На думку Міклоша, Захід не до кінця розуміє успішність реформ та їхню важливість, проте налаштованість Прем'єра та його команди на успіх невдовзі доведуть скептикам, що в Україні можливі зміни.