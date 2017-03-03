У НАБУ показали схему участі Фіскальної служби у схемах Онищенка (інфографіка)

У Національному антикорупційному агентстві показали схему участі Державної фіскальної служби у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування».

Інфографіку опублікувало НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що з травня 2015 року по березень 2016 року голова ДФС Роман Насіров ухвалив низку рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", на загальну суму 2,019 млрд грн.

Нагадаємо, за даними слідства, голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок цього державі завдано збитків на суму близько 2 млрд грн. За словами Холодницького, САП клопотатиме в суді про обрання Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вимагатиме його відсторонення від посади.

Сьогодні, 3 березня, Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби. Наразі голова ДФС перебуває під охороною у лікарні.