У МЗС РФ прокоментували ратифікацію Нідерландами асоціацію з Україною

У МЗС РФ вважають, що голландський народ "обвели навколо пальця", ратифікувавши Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Фактично, голландський народ сказав "ні" асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської сутності Угоди про асоціацію Україна – ЄС, скільки би нас не запевняли в зворотному", - заявила Захарова.

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"Цілком передбачувано на нещодавніх дебатах все знову звелося до бездоказових тверджень про провокаційні дії Москви, закликам до загальноєвропейської солідарності перед обличчям міфічної "російської загрози"", додала вона.

Також Захарова заявила, що Росія не втручається в питання взаємовідносин третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.

Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Законодавчий акт повинен бути підписаний королем і набуде чинності після опублікування в Державному журналі.