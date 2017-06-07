У Радфеді ініціативу створення трибуналу щодо МН17 назвали "втручанням" у внутрішні справи Росії

Спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що ініціатива створити міжнародний трибунал щодо катастрофі малазійського «Боїнга-777» МН17 є «втручанням» у внутрішні справи РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на парламентських слуханнях.

За словами Матвієнко, як інструмент політичного, економічного тиску та втручання у внутрішні справи РФ все частіше використовуються рішення міжнародних судів.

«Як спроби втручання можна розцінювати і ініціативи створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського «Боїнга» на Донбасі. Затіяне у політичних цілях розслідування Міжнародного кримінального суду про події 2008 року в Південній Осетії, визнання незаконним возз'єднання Криму з Росією унеможливили участь нашої країни в Римському статуті МКС», - сказала Матвієнко.

Вона заявила, що «принципова позиції Росії - не втручатися у чужі справи самим», але і не дозволяти втручатися іншим у справи Росії та її союзників.

Матвієнко відзначила, що вже виникла ідея за аналогією з антикорупційною експертизою законопроектів проводити аналіз прийнятих норм на вразливість для зовнішніх впливів - «суверенну експертизу». Зокрема, важливим елементом протидії вона назвала прийняття федерального конституційного закону про наділення Конституційного суду правом визнавати неможливим до виконання в Росії рішень міжнародних судів, якщо вони суперечать Конституції РФ.

«Реальністю нашого часу стали гібридні війни, мета яких проста - підрив суверенітету держав, підпорядкування їх внутрішньої і зовнішньої політики. Фактично, це те саме завоювання, але без військових операцій», - сказала вона.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні результати розслідування. У доповіді говориться, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг», була доставлена ​​на територію України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебуває під контролем проросійських сепаратистів. У число підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».