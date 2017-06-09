У Кабміні не змогли пояснити суть і наслідки медичної реформи для селян - Кулініч

Урядова медична реформа може призвести до подальшого занепаду сільської медицини і не гарантує державної підтримки соціально незахищених громадян України. Про це у Верховній Раді розповів народний депутат групи «Партія «Відродження» Олег Кулініч, коментуючи рішення політичної сили не підтримувати урядову ініціативу, передає прес-служба партії.

За словами політика, в уряді не змогли пояснити суть медичної реформи для жителів селищ. Зокрема багато питань на місцях викликає введення госпітальних округів.

«Люди на місцях, медичні працівники районних лікарень, не розуміють, що буде з ними, яка їх доля. Чи будуть дійсно працювати районні лікарні, що буде з сільськими амбулаторіями, що буде з ФАПами? Хто зможе елементарну медичну допомогу донести до сільського жителя? Та тому, що МОЗ нічого не пояснює, люди сьогодні не розуміють медичну реформу», – розповів Кулинич.

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На думку народного депутата, МОЗ також має запровадити державну підтримку соціально не захищеної частини населення. Це необхідний крок. За словами Олега Кулініча, якщо уважно ознайомитися з положеннями реформи, з них стає зрозуміло, що лікарі не будуть зацікавлені лікувати незаможних пацієнтів.

«Ми пропонували під час робочої групи ввести такий термін, як медична субсидія. Ця практика вже реалізується в Канаді, Болгарії та Швейцарії. Якщо у будь-якого українця немає грошей на лікування – держава повинна забезпечити йому певні кошти, які нададуть йому можливість отримати медичну допомогу», – зазначив Кулініч.

Політик вважає, що перед тим, як голосувати за нововведення потрібно отримати від уряду зрозумілу концепцію медичної реформи, а не окремих її положень.

«Справа в тому, що дуже багато питань взагалі до системи охорони здоров'я, тому що у нас жодна реформа не доведена до кінця. Реформа – це узгоджена концепція, це дорожня карта, на якій відбуватимуться зміни. І ми повинні чітко розуміти, що народ України отримає через рік, три, п'ять – це і можна буде назвати реформою», – підкреслив народний депутат.