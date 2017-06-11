Для українців відкрився безвіз із Португалією

02:01, 11 червня 2017
Політика
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Безвізовий режим відкрила для нас і Португалія.

Безвіз з ЄС набув чинності / REUTERS

Країни-члени Європейського Союзу та інші країни Шенгенської зони впродовж ночі 11 червня запроваджуватимуть безвізовий режим для громадян України поетапно відповідно до свого часового поясу.

О 2:01 за київським часом безвіз відкрився з Португалією.

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Як повідомляв УНІАН, першими країнами, які відкрили безвіз для громадян України, стали Греція, Кіпр, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія. 

За ним, о 1:01 за київським часом 11 червня, ще 24 країни запровадили безвізовий режим для України.

Відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони. 

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Теги: #безвіз для України#Португалія відкрила безвіз