Київрада затвердила бюджет столиці на 2009 рік

Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік з обсягом надходжень та видатків – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. Проект бюджету підтримали 92 із 118 присутніх в залі депутатів Київради. Проти проголосували 16 депутатів.

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ після голосування привітав депутатів з прийняттям рішення і зазначив, що це є перемога “здорового глузду та перемога над політиканством”.

У надходженнях міського бюджету субвенція з держбюджету складає 1 млрд. 671,9 млн. грн., з яких на погашення заборгованості на різницю в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення – 472 млн. грн.

До державного бюджету відрахування становлять, як і раніше, 7 млрд. 421 млн. грн. Встановлено, що станом на 31 грудня 2009 року граничний обсяг боргу Києва може скласти 5 млрд. 439 млн. грн.

Найбільші суми надходжень до міського бюджету передбачено отримати з податків на доходи та на прибуток – 11 млрд. 511 млн. грн., з яких податок з доходів фізичних осіб – 9 млрд. 979,3 млн. грн.; з плати за землю - 1 млрд. 334,5 млн. грн.

Обсяг неподаткових надходжень становитиме в 2009 році 1 млрд. 859,4 млн. грн., серед яких: дохід від власності та підприємницької діяльності – 1 млрд. 633,3 млн. грн.; частина доходу держпідприємств, що вилучається до бюджету міста, – 190 млн. грн.; адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 50 млн. грн.; плата за оренду комунального майна – 145,8 млн. грн.; власні надходження бюджетних установ – 78,5 млн. грн.

Також бюджетом столиці передбачено, що обсяг доходів від операцій з капіталом складе 1 млрд. 951 млн. грн. Від приватизації комунального майна столиця планує отримати 195 млн. грн.; надходження від продажу землі очікується в обсязі 1 млрд. 756 млн. грн.

Надходження цільових фондів передбачено в розмірі 1 млрд. грн., зокрема: пайові кошти інвесторів – 639 млн. грн.; кошти від плати за право використання місць, які перебувають у комунальній власності, – 140 млн. грн.; надходження від фізичних та юридичних осіб на безповоротній основі для фінансування заходів покращення життя соціально незахищених верств населення – 125 млн. грн.

Крім того, бюджетом Києва передбачено, що від повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів буде отримано надходження в обсязі близько 169 млн. грн.

Серед видатків міського бюджету у поточному році обсяг коштів на держуправління складе 277 млн. грн.; на освіту – 370 млн. грн.; на охорону здоров’я – 2 млрд. 61,7 млн. грн.; на соціальний захист – 2 млрд. 105 млн. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство на поточний рік передбачені в обсязі 1 млрд. 198 млн. грн., в тому числі дотація підприємствам ЖКГ – 551,5 млн. грн.; кошти на погашення на різницю в тарифах житлово-комунальних послуг складають близько 472 млн. грн.

Видатки на культуру та мистецтво затверджені в обсязі 216 млн. грн.; на ЗМІ – 29 млн. грн.; на фізкультуру і спорт – 52 млн. грн.

Стаття видатків на будівництво передбачає обсяг фінансування 2 млрд. 41 млн. грн., серед яких кошти на будівництво метрополітену – 367 млн. грн.; будівництво закладів освіти 105 млн. грн.; на житлове будівництво для забезпечення житлом окремих категорій населення – 29 млн. грн.

На транспорт та дорожнє господарство, зв’язок і телекомунікації у бюджеті столиці на цей рік передбачено видатки в обсязі 391 млн. грн., в тому числі компенсації на пільговий проїзд автотранспортом – 25 млн. грн., електротранспортом – 95 млн. грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію автошляхів складають близько 190 млн. грн.; на ліквідацію надзвичайних ситуацій - 5,7 млн. грн.

Обслуговування зовнішнього боргу столиці становитиме 580 млн. грн.

У бюджеті також передбачено 62 млн. грн. на покриття збитків підприємствам «Київмлин» та «Київхліб».

Здійснення зовнішніх запозичень у поточному році не передбачається.

Як зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Роман ЯРОШЕНКО, в ході опрацювання проекту бюджету загалом надійшло 263 пропозиції від різних фракцій, що потребувало збільшення обсягу видатків бюджету загалом на 6 млрд. грн. У бюджеті, який затверджено, враховано 114 пропозицій і збільшено обсяг видатків на 2,5 млрд. грн.

Крім того, сьогодні депутати Київради затвердили Програму соціально-економічного розвитку Києва на 2009 рік. Її підтримали 91 з 117 присутніх в залі депутатів Київради.

Як повідомляв УНІАН, головний кошторис столиці було взято до розгляду депутатами Київради 19 лютого, його планувалось затвердити 26 лютого. Водночас проведення засідання сесії 26 лютого було відмінено. За інформацією секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, засідання сесії 26 лютого було перенесено у зв’язку з великою кількістю пропозицій до проекту бюджету столиці, які необхідно опрацювати перед винесенням на затвердження депутатами.