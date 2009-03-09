Регіонали готові обирати Президента в парламенті

Перший заступник голови Верхової Ради, член фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ виступає за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до парламентської. Як повідомляє «Українська правда», про це він сказав в ефірі "Нашого радіо".

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що досить ефективною може бути й президентська модель форми правління, але доцільність її встановлення в кожній країні визначається національними традиціями.

"Якщо зберегти парламентсько-президентську (республіку) із прямими виборами президента, незалежно від того, що буде прописано в Конституції, буде обов`язково два центри (президент і прем`єр-міністр), які будуть мати однакову легітимність, і можливість ефективного функціонування буде залежати виключно від політичної культури", - зазначив він.

Перший заступник голови ВР також нагадав, що в умовах парламентської республіки глава держави обирається парламентом.

О.ЛАВРИНОВИЧ не виключає, що в 2009 році фракції Партії регіонів і БЮТ в парламенті можуть об`єднати зусилля з метою внесення змін до Конституції, у тому числі й для зміни форми правління.