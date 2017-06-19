Радикальна партія відмовилась підтримувати медичну, пенсійну та земельну реформи

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що представники РПЛ не підтримуватимуть медичну, пенсійну та земельну реформи. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради.

Читайте такожКабмін очікує від Ради ухвалення законів про медичну реформу до кінця червня"Наша команда у парламенті, як і раніше, так і зараз, не буде підтримувати ініційовані владою так звану медичну, пенсійну, земельну реформу з однієї причини: це не реформа, це імітація", - сказав депутат.

На його думку, "усі ці ініційовані владою імітації переслідують одну мету — виконати меморандум з Міжнародним валютним фондом для того, щоб взяти черговий кредит для латання бюджетних дірок".

Натомість, зазначив Ляшко, Радикальна партія пропонує "альтернативу". "У парламенті зареєстрований проект постанови про антикризовий план дій. Ми пропонуємо його розглянути. Там чітко, покроково вказано, що ми маємо робити для того, щоб відновлювати нашу економіку, сприяти економічному зростанню, створенню робочих місць і радикальному підвищенню доходів людей", - додав він.