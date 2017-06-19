Клімкін порадив Європі робити висновки з помилок України у взаєминах з РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порадив Європі робити висновки з помилок України у взаєминах з Російською Федерацією, яка розв'язала війну проти України.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв'ю австрійському виданню Profil, переклад якого з німецької розміщений на сайті посольства України в Австрії.

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"Австрія важлива для Путіна. Він тут вбачає можливість послабити європейський проект. Ніхто не знає, що стане наступним кроком у цій війні, яку веде Росія. Росія веде проти нас гібридну війну, використовуючи як звичайні, так і незвичайні методи. Багато громадян ЄС ще не думають про загрозу, але в Україні п’ять років тому було так само. Тоді ніхто в нас не думав, що Росія введе війська у Крим та інші частини України. Якщо б ми вже тоді добре вслухались у сигнали з Москви, тоді ми могли б розпізнати подальшу війну. Це я можу рекомендувати Європі: робіть висновки з наших помилок. Прислухайтесь дуже уважно до того, що каже Росія, причому не в обличчя, а поза вашою спиною", - заявив Клімкін.

Також він висловив думку, яким чином РФ може втручатися у внутрішні справи Австрії.

"Втручання могло б відбутись у формі грошових вливань або шляхом поширення фейкових новин, пропаганди, кібервійни. На жаль, Росія дуже добре просунулась у розвитку гібридних методів ведення війни. Я всерйоз не виключав би російських спроб втручання в австрійську виборчу кампанію. Багато моїх друзів у США також тривалий час не вірили, що Росія може втрутитись у президентські вибори в США. Але: з Росією вам треба бути готовим до всього. Бо для Кремля не існує жодних правил", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, НАТО захищає своє слабке місце в перших в історії широкомасштабних оборонних навчаннях у Литві на тлі побоювань з приводу російського нападу. У Сувалкі Росія могла б одним швидким рухом відрізати прибалтійські держави від Польщі.