На ранковому засіданні ВР не було Березюка і частину часу була відсутня Сироїд

На ранковому засіданні Верховної Ради не було голови фракції “Самопоміч” Олега Березюка і частину часу була відсутня заступник голови ВР Оксана Сироїд. Вони оголосили голодовку.

Як передає кореспондент УНІАН, Березюка не було в залі впродовж усього ранкового пленарного засідання. На його робочому місці розміщено аркуш паперу з написом: “Порошенко і Гройсман, зупиніть сміттєву блокаду Львова!”.

Сироїд була присутня на початку ранкового засідання парламенту. Після виступу, коли вона оголосила про підтримку акції Березюка, Сироїд ще деякий час побула в сесійній залі, а потім залишила робоче місце.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради Березюк оголосив голодовку в знак протесту щодо дій нинішньої влади проти керівництва Львова та населення міста, в тому числі в питанні із вивезенням сміття.

«Протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян, які є завжди терпеливі, толерантні до влади, бо вірять в державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно, і вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення... Я оголошую голодування», - сказав він.

Сьогодні, 20 червня, Сироїд заявила про початок голодовки на знак солідарності з Березюком.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року.