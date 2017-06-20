Розенблат не розуміє суті звинувачень і стверджує, що грошей за правки чи законопроекти не брав

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Борислав Розенблат не розуміє суті звинувачень проти нього і стверджує, що грошей за правки чи законопроекти «ніхто ніколи не брав». Про це він сказав УНІАН, коментуючи заяву Національного антикорупційного бюро України про направлення до Генеральної прокуратури документів для внесення у ВР подання на зняття недоторканності з нього і народного депутата від «Народного фронту» Максима Полякова.

Читайте такожНАБУ та САП розкрили вражаючі деталі "бурштинової схеми" депутатів Розенблата та Полякова«Дії НАБУ - це їхня справа подавати подання. Зі свого боку я ще раз підтверджую, що я ні при чому», - наголосив Розенблат.

Він зауважив, що дивився брифінг керівників НАБУ і САП і не розуміє, в чому його звинувачують. «У тому, що я написав законопроект про легалізацію бурштину? Чи в тому, що ми подавали якісь правки?... Ніхто ніколи не брав грошей за ці правки», - заявив депутат.

Крім того, сказав Розенблат, «те, що моя сестра має право бути засновником будь-якого підприємства у світі, - має право». «Я тут нічого не вбачаю», - додав він.

За його словами, він взагалі не розуміє звинувачень і про які хабарі йдеться. «За які питання? За який вплив? За які рішення судів?», - обурився Розенблат.

Він запевнив, що готовий співпрацювати по цій справі і вивчатиме доказову базу, а також те, на яких підставах вона була отримана слідством.

Розенблат додав, що в нього «немає слів» щодо звинувачень в «отриманні коштів за якісь правки чи подання закону».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що до Генпрокуратури спрямовано документи щодо подання на зняття недоторканності з народних депутатів Розенблата і Полякова.

У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький уточнив, що це подання було підписане 19 червня і стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.