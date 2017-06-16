Екс-секретар Держдепу США Олбрайт висловилася за надання Україні оборонної зброї

Колишній секретар Державного департаменту США Мадлен Олбрайт висловилася за надання Україні оборонної зброї. Про це йдеться у повідомленні офіційного інтернет-представництва глави Української держави.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Національного демократичного інституту США (НДІ) на чолі з головою ради директорів цієї організації, екс-держсекретарем Олбрайт.

Порошенко висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку України у протидії російській агресії та реалізації демократичних реформ в нашій країні.

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Він поінформував представників НДІ про подальше загострення ситуації на Донбасі через провокаційні дії Росії та контрольованих нею бойовиків.

Було відзначено необхідність збереження санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом.

Своєю чергою Олбрайт наголосила на важливості надання Україні оборонної зброї з метою забезпечення законного права суверенної держави на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.