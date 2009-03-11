Хорошковський натякає, що його замовила Тимошенко

Перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ називає провокацією вчорашній вибірковий контроль його особистих речей на митниці в аеропорту «Бориспіль» після того, як він повернувся з відпочинку з Швейцарії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«На мій погляд, вчора відбулася абсолютна провокація. Мені відомий замовник. Головний замовник - у Кабінеті міністрів», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він розповів, що після прильоту до Києва разом з дружиною йому запропонували показати вміст його речей. За його словами, митники оглянули три з чотирьох його валіз, після чого запропонували підписати декларацію, що він і зробив.

Як зауважив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, йому стало відомо, що приводом для цього став лист народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА на адресу керівництва митниці про те, що начебто В.ХОРОШКОВСЬКИЙ має намір незаконно провезти наркотики, незадекларовану валюту, коштовності.

При цьому, зауважив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, «сьогодні цей депутат зазначає, що я намагався провезти секретні документи у Швейцарію».

За словами першого заступника голови СБУ, він не має претензій до митників, оскільки вони виконували свої обов’язки і все проводили коректно.

На його переконання, мета цієї провокації проста - «залякати мене, тому що ми (СБУ) проводимо ті справи, які абсолютно багатьом не подобаються».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що в СБУ не буде жодних претензій, якщо справа дійсно буде доведена до кінця і всі крапки над «і» будуть розставлені.

Водночас він наголосив: «Залякати мене не вдасться, я доведу цю справу до кінця. Ми повинні встановити істину».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підкреслив, що ніхто не бачив газові контракти, у тому числі додатки до них. «Це прозорість?», - поставив риторичне запитання він.

Він закликав певних осіб не намагатися втягувати його “ні в поле образ, ні в політичне поле, оскільки це не вдасться”, і запевнив, що робитиме усе виключно в юридичному полі.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, у розслідуванні Службою безпеки України “газової” справи йдеться «про корупцію у вищих щаблях уряду», і йому, зокрема, відомі відповідні схеми.

Повертаючись до листа депутата В.ПИЛИПЕНКА, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив: «Після цих листів йому треба намагатися потрапити в першу десятку БЮТ (на парламентських виборах - УНІАН), оскільки якщо він не попаде, то доведеться розповісти, хто йому дав вказівку».

Відповідаючи на запитання щодо його стосунків з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, він сказав: «У мене немає війни з прем’єром. Може, у неї є, так нехай про це заявить».

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Державної митної служби України повідомили, що вибірковий огляд речей В.ХОРОШКОВСЬКОГО на Бориспільській митниці був проведений в рамках оперативних дій за сигналом від народного депутата.

За інформацією прес-служби, до Бориспільської митниці надійшло звернення народного депутата з інформацією про те, що громадянин України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, повертаючись в Україну, може мати при собі предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України.

На основі цієї інформації та відповідно до Митного кодексу, співробітниками Служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Бориспільської митниці було прийняте рішення провести вибірковий контроль особистих речей В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Предметів, заборонених до ввезення на митну територію України, в багажі першого заступника голови СБУ не виявлено, зауважили в Держмитслужбі.

Водночас, у прес-службі Держмитслужби відзначили, що особистий обшук В.ХОРОШКОВСЬКОГО не проводився – відбувся лише вибірковий огляд його багажу. За словами співробітника прес-служби, В.ХОРОШКОВСЬКОМУ запропонували самому показати, що у нього в кишенях, і він це зробив. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ добре розуміється на митному законодавстві і вів себе дуже коректно, відзначили в Держмитслужбі (з грудня 2007 року до лютого 2009 року В.ХОРОШКОВСЬКИЙ очолював Державну митну службу України).

У прес-службі Держмитслужби відмовились назвати прізвище народного депутата, який “подав сигнал”.